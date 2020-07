Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Graffiti an Regionalschule in Grimmen

Grimmen (ots)

Am 20.07.2020 nahmen die Beamten des Polizeireviers Grimmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf, nachdem ein unbekannter Täter die Robert Koch Regionalschule in der Straße der Befreiung mit Graffiti versehen hatte. Im Zeitraum vom 17.07.2020, 12:30 Uhr bis 20.07.2020, 07:00 Uhr wurden an zwei Wänden des Lehrgebäudes, sowie an einer Wand der Sporthalle Schriftzüge mit schwarzer Farbe aufgebracht. Diese sind ca. zwei Meter hoch und bis zu sechs Meter lang.

Der entstandene Sachschaden an den Fassaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Wer zur Aufklärung der Tat beitragen kann, wird gebeten, sich persönlich oder telefonisch an das Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

