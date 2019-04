Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten in Stralsund

Stralsund (ots)

Am Montag, dem 29.04.2019 ereignete sich in der Greifswalder Chaussee ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 11:25 Uhr befuhr ein PKW Kia die Greifswalder Chaussee stadteinwärts und musste auf Höhe der Aral-Tankstelle verkehrsbedingt anhalten. Die 61-jährige dahinter fahrende Frau aus der Gemeinde Wittenhagen fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem PKW Audi auf den PKW Kia auf. Sowohl die 61-Jährige als auch der 57-jährige Fahrzeugführer des PKW Kia, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, wurden in der Folge leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Kurz vor 17:00 Uhr ereignete sich im Carl-Heydemann-Ring ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Eine 31-jährige Frau aus Putbus befuhr mit ihrem PKW Opel den Carl-Heydemann-Ring aus Richtung Friedrich-Engels-Straße kommend. Nach ersten Erkenntnissen fuhr plötzlich ein 50-jähriger Radfahrer auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem PKW Opel. Der 50-jährige Stralsunder stürzte und verletzte sich dabei schwer. Durch Rettungskräfte wurde er zur weiteren Behandlung ins Hanse-Klinikum Stralsund gebracht. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

