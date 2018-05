POL-HST: Zeugenaufruf zu einem Verkehrsgeschehen auf dem Grünhufer Bogen in Stralsund

Stralsund (ots) - Die Kriminalpolizei Stralsund sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntag, dem 22.04.2018, gegen 20:15 Uhr, auf dem Grünhufer Bogen in Stralsund zugetragen haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 55-jährige Fahrer eines weißen Ford Transit Transporters die Barther Straße in Richtung Grünhufer Bogen und beabsichtige auf den Grünhufer Bogen Richtung Strelapark aufzufahren. Zu dieser Zeit befand sich der 37-jährige Fahrer eines schwarz/blauen Motorrades der Marke Honda ebenfalls auf dem Grünhufer Bogen mit Fahrtrichtung Strelapark, welcher aus Richtung Negast kam. Während des Fahrspurwechsels des Transporters soll es zu einem Ereignis gekommen sein, bei dem die Aussagen der beiden Beteiligten auseinander gehen. Es ist fraglich, ob es im Rahmen eines Verkehrsunfalls zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge infolge des Fahrspurwechsels gekommen ist oder ob sich infolge des Einfädelns eine Nötigungssituation ergab, in welcher es zum Streitgespräch beider Parteien mit anschließender Sachbeschädigung kam.

Festzuhalten ist, dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstanden ist. Am Transporter wurden die linke Fahrertür sowie der Außenspiegel beschädigt. Am Motorrad wurde der Lenker rechtsseitig beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu diesem Schadenseintritt kam. Hierzu erhofft sie sich die Mithilfe aus der Bevölkerung, da die Aussagen beider beteiligten Parteien unterschiedliche Versionen beinhalten. Wer hat am Sonntag, dem 22.04.2018, gegen 20:15 Uhr, einen derartigen Vorfall auf dem Grünhufer Bogen beobachtet? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund (Tel. 03831/2890-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

