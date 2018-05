POL-HST: Falschfahrerin auf dem Rügenzubringer B 96

Stralsund (ots) - Am 30.04.2018, gegen 13:40 Uhr, ging bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information ein, dass auf der B 96 in Richtung A 20 ein Falschfahrer unterwegs sei. Die eingesetzten Beamten begaben sich in Richtung Parkplatz Rügenblick, wo sich die Fahrerin befinden sollte. Kurz darauf ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Brandshagen, bei der nach derzeitigem Stand keine Personen verletzt wurden.

Die 72-jährige Fahrerin eines Pkw Citroen befuhr die Greifswalder Chaussee (L222) und wollte an der Anschlussstelle Andershof auf die B 105, um dann in Richtung Rostock zu fahren. Dabei verwechselte sie offenbar die Zufahrten und geriet irrtümlicher Weise auf die B96. Dies bemerkte sie und wendete auf der Fahrbahn. Kurze Zeit später kam es dann auf dem linken Fahrstreifen zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw Audi, der von einem etwa 55-Jährigen gefahren wurde. Bei dieser Kollision wurde scheinbar niemand verletzt - die 73-Jähirige ist vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren wurden, da sie Anzeichen eines Schocks aufwies.

Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell