Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verdacht der Brandstiftung nach Wohnungsbrand in Teterow

Teterow (ots)

Am späten Abend des 03.09.2023 ereignete sich in der Teterower von-Thünen-Straße ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Mehrere Zeugen wurden gegen 23:20 Uhr auf den Brand aufmerksam und informierten die Rettungskräfte. Trotz der sofortigen Löschmaßnahmen konnte nicht verhindert werden, dass eine in dem Mehrfamilienhaus befindliche Kellerwohnung ausbrannte und diese nun unbewohnbar ist. In der Wohnung befanden sich mehrere Haustiere. Vier Kaninchen sowie eine Katze fielen den Flammen zum Opfer. Die Mieterin war zum Ereigniszeitpunkt nicht in der Wohnung.

Im Zuge des Brandgeschehens wurden auch die weiteren Wohneinheiten aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie des Löscheinsatzes in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt.

Nach aktuellem Erkenntnisstand der eingeleiteten Ermittlungen zur Brandursache sind um das Mehrfamilienhaus gleich mehrere Brandherde gelegt worden, weshalb ein strafrechtlich relevantes Handeln zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann. Die in diesem Kontext geführten Ermittlungen liegen in der Zuständigkeit der Kriminalpolizei in Güstrow. Zur Ermittlung der genauen Brandursache wird zudem ein Brandursachenermittler eingesetzt.

Zum Schadensausmaß können derzeit keine finalen Angaben gemacht werden. Die geschätzte Schadenssumme beträgt jedoch mindestens 50.000 Euro.

