Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand in Teterow

Teterow (ots)

Am frühen Nachmittag des 05.11.2021 kam es unweit der Feuerwehrwache im Teterower Fischersteig zu einem Brand eines Zimmers einer Dachgeschosswohnung. Gegen 13:05 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte alarmiert, welche umgehend am Einsatzort eintrafen. Eine Bewohnerin wurde durch das Jaulen ihres Hundes auf den Brand aufmerksam, verließ mit einer weiteren Bewohnerin das Gebäude und alarmierte die Rettungsleitstelle. Weitere Personen befanden sich bei Ausbruch des Brandes nicht im Haus. Insgesamt 35 Kameraden der Feuerwehren Teterow, Groß Wüstenfelde sowie Groß Wokern waren im Einsatz und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und somit ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde an. Im Anschluss wurden Messungen bzgl. des Freisetzens giftiger Stoffe durchgeführt. Weiterhin prüfte die Feuerwehr etwaige Beschädigungen an Stahlträgern etc., um eine Einsturzgefahr einschätzen zu können. Diese Gefahr bestand jedoch zu keiner Zeit. Das Dachgeschoss des Gebäudes ist vorerst nicht bewohnbar, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100.000EUR. Der Kriminaldauerdienst Rostock sowie das Kriminalkommissariat Güstrow übernehmen die weiteren Ermittlungen.

