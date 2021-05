Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebe verursachen durch Einbruch in Gastronomiebetrieb hohen Schaden

Kühlungsborn (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht vom 24.05.2021 zum 25.05.2021 in ein Gastronomiebetrieb in Kühlungsborn eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach wurde ein Wertgelass geöffnet und Bargeld in Höhe von 2.000 Euro entwendet. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung am Tatort. Der Sachschaden wird mit 3.000 Euro angegeben.

