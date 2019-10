Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in fünf Rostocker Firmen

Rostock (ots)

Die erste von fünf Einbruchsmeldungen ging bei der Polizei am 17.10.2019 um kurz vor vier ein, die letzte um kurz vor neun Uhr. Die Glasschiebetür von einem Supermarkt im Schiffbauerring wurde aufgebrochen. Die Täter erlangten aus einem Kaffeeautomaten 30,00 Euro Bargeld. In der Rigaer Straße kamen die Täter über die Außentreppe. Die Glasscheibe einer Tür, die zu den Büroräumen führt, wurde zerstört. Entwendet wurde eine Geldkassette mit Bargeld und einer Tankkarte. Es ist ein Schaden von 150,00 Euro entstanden. In weitere Geschäfte, in der Doberaner Straße und im Trotzenburger Weg, wurde eingebrochen und insgesamt 180,00 Euro Bargeld entwendet. In der Klosterbachstraße gelang der Einbruch nicht. Jedoch entstand an der Eingangstür ein Schaden von 100,00 Euro.

