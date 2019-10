Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mann springt aus dem Fenster des Krankenhauses und verstirbt

Güstrow (ots)

Am 09.10.2019 gegen 10:00 Uhr begaben sich Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Güstrow zum KMG-Klinikum in Güstrow. Ein Mann öffnete dort zuvor aus unbekannten Gründen ein Fenster im dritten Stock und sprang aus dem Fenster. Er wurde dann sofort durch mehrere Ärzte behandelt, verstarb aber an den schweren Verletzungen. Angaben zu den Hintergründen können derzeit nicht gemacht werden. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

