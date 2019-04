Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Brand eines Schuppens in Klein Breesen

Güstrow (ots)

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei nach Klein Breesen gerufen. Nach ersten Informationen sollte dort ein Haus am Ortsrand brennen. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht. Jedoch stand auf dem betroffenen Grundstück ein Schuppen in Flammen. Der Feuerwehr gelang es ein Übergreifen auf das Haus zuverhindern. Personen waren nicht in Gefahr.

Zur Brandursache sind gegenwärtig noch keine Aussagen möglich, da der Brandort noch nicht betreten werden konnte. Auch das finanzielle Schadensausmaß ist noch nicht bestimmt.

