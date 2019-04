Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in ein Dentallabor

Bützow (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in ein Dentallabor in der Langestr. in Bützow ein. Aus den Räumlichkeiten wurde die hochwertige Labortechnik im Gesamtwert von über 100.000 Euro entwendet.

Das Labor befindet sich im Hinterhofbereich der Langestr, zwischen Schlossplatz und Markt. Für den Abtransport des Diebesgutes könnte ein Fahrzeug genutzt worden sein, dass sowohl in der Langestr, als auch am Ausfall gestanden haben könnte.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Einbruchsdiebstahl führt die Kripo Bützow. Bei der Tatortuntersuchung kam auch der Kriminaldauerdienst aus Rostock zum Einsatz.

Wer im Bereich Langestr, zwischen Schlossplatz und Markt oder Am Ausfall, in den späten Abend- oder Nachtstunden zum Montag etwas beobachtet hat, wird gebeten, das Polizeirevier Bützow, Tel. 038461/4240, zu informieren.

