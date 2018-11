POL-GÜ: Brand eines Geräteschuppens

Prisannewitz (ots) - Am Freitagmorgen gegen 01:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr nach Prisannewitz, in die Straße "Am Kindergarten", gerufen. Auf einem Grundstück brannte ein Geräteschuppen in voller Ausdehnung. Durch den schnellen Einsatz der 38 Kameraden der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindert werden. Am Schuppen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Hinsichtlich der Brandursache kann auch nach einer ersten Brandortuntersuchung, noch keine Aussage getroffen werden. Es wird weiter wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

