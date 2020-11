Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrskontrolle führt zu vermutlichem Drogendealer

RostockRostock (ots)

Am 21. November 2020, kurz nach 17.30 Uhr unterzogen Polizeibeamte den Fahrer eines Pkw einer Verkehrskontrolle in der Rostocker Erich-Schlesinger-Straße. Nach Aushändigung der erforderlichen Unterlagen lag den Beamten infolge durchgeführter Gespräche und entsprechender Tests der Verdacht nahe, dass der 19-jährige Deutsche Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der Mann wurde für die Blutprobenentnahme zur Polizeidienststelle verbracht. Ein Drogenschnelltest schlug positiv an. Im Rahmen der Durchsuchungen seiner Person und des Fahrzeuges fanden die Beamten betäubungsmittelähnliche Substanzen und szenetypisch gestückeltes Bargeld in dreistelliger Höhe. Anschließend wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Hier stellten die Polizeibeamten weitere betäubungsmittelähnliche Substanzen und entsprechende Utensilien wie Grinder, Laminiergerät, Feinwaage oder Tütchen fest. Dies alles wurde für die Beweisführung beschlagnahmt.

Es wurden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren bezüglich des Führens eines Kfz unter der Wirkung von berauschenden Mitteln sowie ein Strafverfahren hinsichtlich des Besitzes und unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel eingeleitet. Die örtliche Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

