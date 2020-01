Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Versuchter Einbruchdiebstahl

Wismar (ots)

In der Nacht vom 28. zum 29. Januar schlugen unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines im Wismarer Burgwallcenter befindlichen Ladengeschäftes ein. In das doppelt verglaste 1,90 m hohe Fenster warfen sie einen größeren Stein. Es entstand ein ungefähr 30 x 30 cm großes Loch. Besagter Stein führte ebenfalls zu Beschädigungen des Interieurs. Ins Innere des Geschäftes drangen der/die Täter ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nicht vor. Das Polizeihauptrevier Wismar nahm eine Strafanzeige auf und übergab den Tatort an die örtliche Kriminalpolizei.

Die Art und Weise der Tatbegehung dürfte erheblichen Lärm verursacht haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841/203 0 zu melden.

