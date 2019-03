Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Anhänger übersehen

Grevesmühlen (ots)

Gestern Morgen befuhr ein 68-jähriger Autofahrer die Sandstraße in Grevesmühlen mit seinem Mercedes. An der Kreuzung L 02 (Am Ploggenseering)angekommen, wollte er nach links abbiegen. Der 68-Jährige ließ dann einen bevorrechtigten Pkw, der aus Richtung Warnow kam, passieren und fuhr auf die L 02 auf. Dabei übersah er, dass sich hinter dem Pkw ein Anhänger befand und touchierte diesen seitlich. Personenschäden waren nicht zu verzeichnen. Der entstandene Sachschaden belief sich auf 5.500 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell