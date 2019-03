Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Schönberg (ots)

Gestern Nachmittag wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert, weil es in der Wohnung eines älteren Herrn in Schönberg zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Als die Kollegen des Polizeireviers Grevesmühlen am Ort des Geschehens eintrafen, war der Bewohner schon mit einem RTW auf dem Weg in ärztliche Behandlung und die Kameraden der Schönberger Feuerwehr hatten die Gefahr bereits beseitigt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Senior eingeschlafen, während sein Essen auf dem Herd stand. Durch den sich bildenden Qualm hatte der Rauchmelder ausgelöst und den Mann geweckt. Er selbst war so im Stande den Rettungseinsatz auszulösen.

