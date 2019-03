Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 20

Metelsdorf (ots)

Am 26. März, 23:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 20 zwischen der Raststätte Fuchsberg-Süd und Kröpelin (Fahrtrichtung Rostock). Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr dort ein Mercedes mit offenbar hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Der Pkw geriet ins Schleudern und prallte in der Folge mehrfach gegen die Mittelschutzplanke, bevor er nach über 300 Metern zum Stillstand kam. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, musste der 21-jährige Mercedesfahrer mit schweren Verletzungen durch die Freiwilligen Feuerwehren Glasin und Neukloster aus seinem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben dem Lkw und dem Mercedes wurde ein weiterer Pkw beim Überfahren von Trümmerteilen, die sich infolge der Kollision auf einer Länge von 200 m verteilt hatten, beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsgefährdung ein. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Wismar.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A 20 im Bereich der Unfallstelle zunächst voll und in der Folge halbseitig gesperrt.

