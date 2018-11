POL-HWI: Frau bei Wildunfall leicht verletzt

Wismar (ots) - Im Landkreis Nordwestmecklenburg registrierten die Dienststellen der Polizeiinspektion Wismar gestern neun Wildunfälle. Wie an jedem anderen Tag verteilten sich die Unfallorte über den gesamten ländlichen Raum und ereigneten sich überwiegend in der dunklen Tageszeit. So kollidierte gegen 19:00 Uhr eine 43-jährige Autofahrerin, die die L01 in Richtung Ratzeburg fuhr, kurz vor dem Raddingsdorfer Kreuz mit einem Wildschwein. Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Einen Sachschaden von 5.000 EUR stellte ein 59-jährige Frau an ihrem Auto fest, nachdem sie auf der Wismarer Westtangente mit einem Reh zusammengeprallt war. Auch das Tier verendete vor Ort. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. In beiden Fällen stellte die Polizei Wildschadensbescheinigungen aus.

Die Polizei bittet die Fahrzeugführer, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, insbesondere innerhalb der Wildwechselzonen, zu halten. Nur so ist es möglich, entsprechend zu reagieren und Unfälle zu vermeiden.

