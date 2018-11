POL-HWI: Mit 2,45 Promille über die Autobahn

Wismar (ots) - Gestern Abend, 21:20 Uhr, teilte ein Hinweisgeber über den Notruf der Polizei mit, dass er auf der A 20 in Richtung Lübeck unterwegs sei. Vor ihm würde ein Audi fahren, bei dem die an den Tag gelegte Fahrweise stark vermute lasse, dass dessen Fahrer alkoholisiert sei. Der Anrufer folgte dem Wagen und hielt die Polizei zum jeweiligen Aufenthaltsort auf dem Laufenden. Kurz darauf erreichten die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf die Tank- und Raststätte Schönberger Land und fanden den Hinweisgeber vor, der den verdächtigen Fahrer an der Weiterfahrt hinderte. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der Audifahrer seinen Pkw abstellen wollen und dabei einen anderen Pkw beim Einparken beschädigt. Bei der sich nun anschließenden Kontrolle des polnischen Fahrers ergaben sich Verdachtsmomente, die auf den Konsum von Alkohol schließen ließen. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,45 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein des 49-Jährigen sicher, erhoben eine Sicherheitsleistung und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell