POL-HWI: Einbruch in Klützer Tankstelle

Wismar (ots) - In den frühen Morgenstunden des 10. September 2018 brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle in Klütz ein.

Die Täter gelangten durch eine Tür auf der Gebäuderückseite in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie eine bislang unbekannte Anzahl Zigarettenschachteln. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst kam zur Tatortarbeit.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/720 0 zu melden.

