Wismar (ots) - Am 27. April 2018 gegen 18:00 Uhr brach in einem Gebäude am Wismarer Marktplatz ein Feuer aus. (siehe Pressemitteilung vom 28. April)

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und hat eigens dazu ein Hinweisportal eingerichtet.

Wer am 27. April im Zeitraum von circa 17:00 bis 19:00 Uhr im Bereich des Marktplatzes Video- oder Fotoaufnahmen gefertigt hat, wird gebeten, diese für die polizeilichen Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Diese Aufnahmen können unter https://mv.hinweisportal.de hochgeladen werden.

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

