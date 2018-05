POL-HWI: Zeugenaufruf: Zweigstelle des Amtsgerichts in Grevesmühlen widerrechtlich plakatiert

Wismar (ots) - Im Zeitraum vom 30. April, 18:00 Uhr, bis zum heutigen Morgen brachten ein oder mehrere Täter widerrechtlich Plakate am Gebäude der Zweigstelle des Amtsgerichts Wismar in Grevesmühlen an.

Zwei Plakate wurden auf Glasflächen jeweils links und rechts neben dem Haupteingang angebracht. Ein Mitarbeiter des Amtsgerichtes entfernte die Plakate heute Morgen und übergab sie der Polizei. Ein Schaden an den Glasflächen ist nicht entstanden, die Entfernung der Klebereste und die Reinigung wird Kosten von geschätzt 250 Euro verursachen.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen den Mitarbeitern des Polizeireviers Grevesmühlen unter 03881/722 0 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell