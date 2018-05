BPOL NRW: Erfolgreiche Videoauswertung - Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei schnappen Rucksackdieb

1 weiterer Medieninhalt

Köln (ots) - Am Mittwochmorgen konnten Bundespolizisten einen Dieb nach Videoauswertung im Stadtgebiet Köln festnehmen, der nun im Gefängnis sitzt.

Ein 46-Jähriger zeigte gegen 05:30 Uhr einen Diebstahl auf der Bundespolizeiwache am Kölner Hauptbahnhof an. Kurz zuvor hatte er den Hauptbahnhof zum Rauchen verlassen und bei Wiederkehren in die C-Passage festgestellt, dass sein abgestellter Rucksack entwendet worden war - Täterhinweise konnte er nicht angeben. In dem Rucksack befanden sich Schmuck und Elektronikartikel im Wert von 1800EUR.

Beamten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe der Bundespolizei (FEG TD) konnten den Diebstahl anhand der Videoüberwachungsanlage im Bahnhof nachvollziehen und fahndeten im Nahbereich nach dem Täter: erfolgreich! Am Neumarkt wurde der 46-jährige Kölner erkannt. Um 07:30 Uhr klickten die Handschellen und ein Großteil des Diebesgutes wurde bei der Durchsuchung seines eigenen Rucksacks aufgefunden.

Der polizeibekannte Mann gab die Tat zu und der Haftrichter entschied, dass der Straftäter bis zur Hauptverhandlung in einer Justizvollzugsanstalt einsitzen muss.

Der Geschädigte hielt den aufgefundenen Teil seiner entwendeten Gegenstände zurück.

In diesem Zusammenhang rät die Bundespolizei: "Achten Sie auf Ihre Wertsachen!": Gerade auf belebten öffentlichen Plätzen sind viele Reisende im Gedränge unterwegs. Das nutzen Taschendiebe immer wieder aus. Weitere Tipps finden Sie auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de.

