POL-LWL: Einbruch in Kita - Polizei sucht Zeugen

Parchim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Parchim, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Wochenende in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr und Montag 06.30 Uhr in der Dragonerstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Räumlichkeiten des Neubaus und entwendeten dort Bargeld aus einer Geldkassette. Die Polizei in Parchim (Tel.03871/6000), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

