Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mehrere Autos im Visier Krimineller/Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Bensheim (ots)

Nachdem mehrere Fahrzeuge in der Nacht zum Mittwoch (14.12.), vermutlich am Morgen zwischen 5.00 und 6.00 Uhr, in das Visier unbekannter Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand machten sie sich an mindestens fünf Wägen in der Riedstraße, in der Eifelstraße und in der Europa-Allee zu schaffen. Die Täter schlugen Scheiben der abgestellten Fahrzeuge ein und durchwühlten die Innenräume. Ihnen fielen unter anderem Geld, ein Mantel sowie persönliche Dokumente in die Hände. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sucht nun nach Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

