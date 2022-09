POL-LWL: Polizei sucht Autofahrer nach tödlichem Verkehrsunfall

Goldberg/Grabow (ots) - Die Polizei warnt vor dubiosen Handwerkern, die ihre Dienstleistungen derzeit in den Regionen Goldberg und Grabow anbieten. So soll ein Wanderarbeiter am Mittwoch im Raum Goldberg mehrfach Asphaltierungsarbeiten an Grundstücksauffahrten angeboten haben. In der Region Grabow meldeten sich unaufgefordert "fliegenden Handwerker", die in teils aufdringlicher Art und Weise Dachreparaturen an ...

