POL-LWL: Gartenlaube brennt vollständig aus

In Grabow kam es am frühen Donnerstagmorgen zum Brand einer Gartenlaube. Personen wurden dabei nicht verletzt. Demnach soll das Gebäude bereits komplett in Flammen gestanden haben, als Hinweisgeber die Polizei und Feuerwehr alarmierten. Durch die Kameraden der Feuerwehr Grabow konnte der Brand, der bereits auf umliegende Bäume übergriffen haben soll, gelöscht werden. Die Kriminalpolizei kam vor Ort und untersuchte den Brandort. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Nach ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust unter der Tel. 03874 4110 entgegen. Der Sachschaden wird bisher auf ca. 3000 Euro geschätzt. Im Zuge der Löscharbeiten musste die B5 auf Höhe der Straße "Am Kanal" für eine knappe Stunde gesperrt werden.

