Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vollsperrung nach LKW-Unfall auf der BAB 24 dauert weiterhin an (Ergänzungsmeldung)

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots)

Nach einem LKW-Unfall am Mittwochvormittag auf der BAB 24 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe (wir informierten) dauert die Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin weiterhin an. Der mit 22 Tonnen Bananen beladene LKW war gegen 10:30 Uhr in einer Baustelle aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge in einen angrenzenden Graben gefahren. Der 48-jährige Fahrer wurde anschließend vor Ort von Rettungskräften untersucht. Eine weitere Behandlung des aus Tschechien stammenden Fahrers im Krankenhaus war nicht erforderlich. Bei dem Unfall wurde der Kraftstofftank des Fahrzeugs beschädigt, sodass mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff ausliefen und ins Erdreich drangen. Die Feuerwehr pumpt derzeit den restlichen Kraftstoff aus dem Fahrzeug ab. Anschließend soll mit der Bergung des LKW begonnen werden. Wieviel Zeit die Bergung in Anspruch nehmen wird, ist noch unklar.

