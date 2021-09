Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei zog drei alkoholisierte Fahrzeugführer binnen einer Stunde aus dem Verkehr

Ludwigslust-Parchim (ots)

In nur einer Stunde hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen auf den Straße des Landkreises Ludwigslust-Parchim drei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Ursprünglich wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes stoppte die Polizei um 00:05 Uhr auf der B 321 in Bandenitz einen 52-jährigen deutschen Autofahrer. Wie sich bei der weiteren Kontrolle herausstellte, wies der Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille auf. Um 00:28 Uhr stellte die Polizei auf der B 104 zwischen Sternberg und Weitendorf eine Mann auf einem Elektroroller fest, der mit seinem Gefährt in Schlangenlinien unterwegs war. Bei dem 33-jährigen deutschen Fahrer wurde anschließend ein Atemalkoholwert von 2,11 Promille ermittelt. Bei einer Verkehrskontrolle um 01:05 Uhr in Boizenburg stellte die Polizei bei einem Autofahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Atemalkoholtest beim 35-jährigen deutschen Fahrer wies einen Wert von 1,38 Promille auf.

Gegen alle drei Fahrzeugführer wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Sie wurden zudem zur Blutentnahme gebracht.

