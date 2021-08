Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Grebbin/ Ludwigslust-Parchim (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh hat sich am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 118 bei Grebbin ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Laut Aussagen des 45-jährigen Unfallopfers, sprang plötzlich ein Reh über die Fahrbahn, worauf es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer stürzte daraufhin, wobei es an seinem Motorrad zu Sachschäden kam. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der verletzte deutsche Motorradfahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Im laufenden Monat August ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim bislang über 200 Wildunfälle, bei denen zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden. Zudem kam es zu Sachschäden an den betroffenen Fahrzeugen, deren Höhe in Einzelfällen bis zu 10.000 Euro betrug. Angesichts der Entwicklung der Wildunfallzahlen appelliert die Polizei erneut zur vorausschauenden und defensiven Fahrweise.

