Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit LKW im Krankenhaus

Malliß (ots)

In Niendorf bei Malliß ist am Montagmittag ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem LKW schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll 54-jährige Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und dann in den Gegenverkehr geraten sein. Der entgegenkommende Fahrer eines LKW erkannte die Situation und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch stieß das Motorrad frontal gegen das Lastauto. Der 54-jährige Unfallfahrer war nach dem Zusammenstoß zwar bei Bewusstsein, er musste jedoch mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, der insgesamt auf 15.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die Ortsdurchfahrt zeitweilig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell