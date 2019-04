Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brille während der Fahrt gerichtet- Mopedfahrer stürzte

Parchim (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad hat sich ein 15-jähriger Jugendlicher am Dienstagabend in Parchim leichte Verletzungen zugezogen. Der Zweiradfahrer war auf dem Raiffeisenring unterwegs, als er sich eigenen Angaben zufolge während der Fahrt die Brille richten wollte. Dabei kam der Jugendliche mit seinem Kleinkraftrad nach rechts von der Straße an und fuhr gegen einen Bordstein. Der durch den Sturz leicht verletzte 15-Jährige wurde anschließend medizinisch behandelt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

