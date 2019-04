Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wohnwagen offenbar in Brand gesteckt

Lübz (ots)

In Lübz haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Wohnwagen angezündet und dabei einen Sachschaden von über 10.000 Euro angerichtet. Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht in der Thomas-Müntzer-Straße. Zeugenaussagen zufolge sollen sich drei augenscheinlich alkoholisierte Jugendliche zum betreffenden Zeitpunkt dort aufgehalten haben. Wenig später stand der Wohnwagen in Flammen. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte das Gefährt, dennoch wurde der Wohnwagen durch den Brand komplett zerstört. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt jetzt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

