Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier PKW (Ergänzung)

Crivitz (ots)

Beim Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der Landesstraße 09 bei Crivitz sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer eines Pickup plötzlich in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden PKW zusammengeprallt. Die 56-jährige Fahrerin des PKW wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Sie kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Pickup erlitt leichte Verletzungen. Er stand einem Atemalkoholtest zufolge unter Alkoholeinwirkung (2,74 Promille). Zudem geht die Polizei Hinweisen nach, wonach der Mann während der Fahrt mit seinem Handy telefoniert hat. Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässige Körperverletzung erstattet. Der an beiden Fahrzeugen angerichtete Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 09 an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.

