Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 24 - ergänzende Verkehrsinfo

Zarrentin/ BAB 24 (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Wittenburg in Höhe des Rastplatzes Dodow (wir informierten) werden die Bergungsarbeiten voraussichtlich noch bis mindestens 15 Uhr andauern. Im Zuge dessen bleibt die BAB 24 in Höhe der Unfallstelle weiterhin in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind beschildert, auf diesen kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Weitere Verkehrsinfos auf Twitter: @PolizeiLWL

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell