Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorrad geriet während der Fahrt in Brand

Demen (ots)

Während der Fahrt ist am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 09 bei Demen ein Motorrad in Brand geraten. Der Fahrer konnte die Maschine noch rechtzeitig anhalten und blieb unverletzt. Das Motorrad hingegen brannte kurz in voller Ausdehnung. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte anschließend die brennenden Reste des Fahrzeuges. Nach Angaben des Motorradfahrers habe er während der Fahrt plötzlich einen lauten Knall wahrgenommen. Kurz darauf brach das Feuer im Bereich des Motors aus. Die Polizei geht derzeit von einer technischen Ursache aus. Der durch den Brand angerichtete Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

