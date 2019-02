Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gestohlene Kennzeichen entdeckt

Brüel (ots)

Durch Beamte des Polizeireviers Sternberg wurde am Dienstagnachmittag ein parkender PKW mit abgelaufener Hauptuntersuchung im Stadtgebiet von Brüel festgestellt. Da der Halter des PKW nicht vor Ort war, prüften die Beamten die angebrachten Kennzeichen ab, um so den Halter zu ermitteln. Dabei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen bereits im Dezember 2016 als gestohlen gemeldet worden waren und in Fahndung standen. Die Eigentumsverhältnisse müssen noch geklärt werden. Die Polizei in Sternberg ermittelt nun wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt.

