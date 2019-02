Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Techentin (ots)

Am Mittwochvormittag wurde in der Schulstraße in Techentin eine schwerverletzte Fahrradfahrerin entdeckt. Aus noch unbekannter Ursache war die junge Frau offenbar mit ihrem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Schwerin gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an. Der Hergang des Unfalls ist noch unklar, von einem Fremdverschulden wird derzeit jedoch nicht ausgegangen.

