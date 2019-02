Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Raubüberfall in Zarrentin

Zarrentin (ots)

Zwei unbekannte Täter sollen am Dienstagabend in Zarrentin ein Bistro überfallen haben. Dabei sollen sie ersten Erkenntnissen zur Folge mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet haben. Nach derzeitigen Ermittlungen betraten gegen 21:15 Uhr zwei maskierte Männer das Bistro in der Hauptstraße, bedrohten den Inhaber und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld aus der Kasse und aus den Spielautomaten auf. Daraufhin flüchteten die Täter in noch unbekannte Richtung. Die unmittelbar nach Bekanntwerden eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bisher ohne Ergebnis. Die Täter sollen etwa 175cm und 180cm groß und mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Im Zuge der Fahndung nach den noch unbekannten Räubern bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den beschriebenen Person oder zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

