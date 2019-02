Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Schüler durch Schläge verletzt

Hagenow (ots)

Ein 16-Jähriger ist am Montagvormittag in einer Schule in Hagenow durch Schläge verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er in einem Klassenraum von einer 17-jährigen Mitschülerin mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein, wobei das Opfer eine Wunde am Ohr und Schädelprellungen erlitt. Der Tat vorausgegangen waren offenbar Hänseleien gegen eine andere Schülerin, der der 16-Jährige zur Hilfe kam. Der Vorfall wurde der Polizei am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell