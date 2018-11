POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Plau lebensbedrohlich verletzt

Plau am See (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B 191 in Plau ist am Dienstagnachmittag eine 69-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Sie war mit ihrem PKW auf einer Kreuzung der Ortsumgehung mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Anschließend schleuderte das Auto der Frau in den Straßengraben. Feuerwehrleute befreiten die im Auto eingeklemmte 69-Jährige. Sie kam kurz darauf mit einem Rettungshubschrauber ins Schweriner Krankenhaus. Der 55-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb so gut wie unverletzt. Er wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto der 69-Jährigen entstand Totalschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die B 191 zeitweise voll gesperrt werden (Stand 15:30 Uhr: Vollsperrung noch nicht aufgehoben). Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

