POL-LWL: Zahlreiche Einbrüche in Boizenburg

Boizenburg (ots) - In Boizenburg ermittelt die Polizei derzeit nach zahlreichen Einbrüchen, die in der Nacht zum Dienstag begangen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Schwartower Straße insgesamt 22 Garagen aufgebrochen. Vier weitere Einbrüche in dem betreffenden Garagenkomplex blieben im Versuch stecken. Ob und was gestohlen wurde, ist zur Stunde noch unklar, da noch nicht alle Betroffenen erreicht werden konnten. In allen Fällen brachen die Täter die Garagentore gewaltsam auf. Zudem wurden das Vereinshaus einer angrenzenden Gartenanlage sowie eine Autowaschhalle aufgebrochen. Offenbar ist in einem Fall Bargeld gestohlen worden Ein Zusammenhang zu den Garageneinbrüchen wird vermutet. Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und brachte im Zuge der Fahndung einen Fährtenhund zum Einsatz. Derzeit dauert die Fahndung, an der auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei beteiligt sind, noch an. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) entgegen.

