Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Einbruch in drei Hausboote in der Marina Buchholz

Waldeck/Waren (ots)

Am 06.Januar wurden die Beamten der Warener Wasserschutzpolizei zu einem Einbruch in den südlichen Teil der Müritz gerufen. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag in drei Hausboote eines Charterunternehmens, die in der Marina Buchholz überwintern, eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in diese Hausboote ein. Sie entwendeten technische Geräte und Steuerteile. Der Gesamtstehlschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf 900,00 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Waren unter der Telefonnummer 03991 74730 , der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden. Die Wasserschutzpolizei Waren empfiehlt jedem Boots- und Bootsschuppenbesitzer wertvolle Ausrüstungsgegenstände in geeigneter Form vor fremden Zugriff zu sichern oder zu schützen.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell