LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung im Hafenbecken des Hackergrabens in Schwerin

In den frühen Nachmittagsstunden des 24.04.2019 erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin die Information über eine Gewässerverunreinigung im Bereich einer Bootshausgemeinschaft im Hackergraben auf der Schwanenhalbinsel. Vor Ort stellten die eingesetzten Wasserschutzpolizisten auf der Wasseroberfläche eine rötliche, pulverartige Substanz fest. Die Verunreinigung erstreckte sich oberflächlich auf circa 70 Quadratmeter. Durch intensive Ermittlungsarbeit konnte zeitnah ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser hatte zuvor Schleifarbeiten an einem Boot durchgeführt. Dabei ist der Schleifstaub der wassergefährdenden Farbe in den Hackergraben gelangt. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Schwerin legte in dem Bereich eine Ölsperre, um eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern. Das Beseitigen der Farbreste soll durch eine Fachfirma erfolgen. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung ermittelt.

