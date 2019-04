Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Segelyacht(SY)mit Wassereinbruch

Waldeck (ots)

Über Seenotleitstelle in Bremen wurde gegen 16:00 Uhr bekannt, dass eine SY nordöstlich Kühlungsborn einen Wassereinbruch hat. An Bord befinden sich 3 Personen. Auf Grund der Wetterlage wurde die SY durch den SK "Konrad Otto" nach Warnemünde verbracht. An der Aktion waren weiterhin der SK "Kühlungsborn" und der Schlepper "Baltic" beteiligt. Nach einer ersten Befragung durch die WSP wurde bekannt, dass bei der privaten Überführungsfahrt, die Skipperin stürzte und sich die Hüfte prellte. In deren Folge musste sie ins Krankenhaus verbracht werden. Die anderen Personen hatten keine Beschwerden. Ein Wassereinbruch wurde nicht festgestellt. Bei dem Wasser in der SY handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Trinkwasser, verursacht durch einen Defekt an der Pumpe.

