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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsuunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Torgelow-Ferdinadshof (ots)

Am 26.06.2026 gegen 14:40 Uhr ereignete sich auf B 109 Höhe "Cafe 70"
ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Die Pkw die B 109 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Anklam.
Der 44-jährige Fahrer eines Pkw Tesla musste zwischen dem Cafe 70 und
der Ortslage Finkenbrück verkehrsbedingt abbremsen. Ein, hinter ihm 
fahrender, 22-järiger Fahrer eines Pkw Hyundai verringerte ebenfalls 
seine Geschwindigkeit. Der 54-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes 
Sprinter bemerkte die sich veränderte Verkehrssituation zu spät und 
kollidierte mit dem Pkw Hyundai, welcher dann auf den Tesla geschoben
wurde.
Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme, wurde
die Bundesstraße für ca. 2,5 Stunden vollgesperrt.
Es wurden keine Personen verletzt und der Sachschaden wird auf ca. 
30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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