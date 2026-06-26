Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsuunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Torgelow-Ferdinadshof (ots)

Am 26.06.2026 gegen 14:40 Uhr ereignete sich auf B 109 Höhe "Cafe 70" ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Pkw die B 109 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Anklam. Der 44-jährige Fahrer eines Pkw Tesla musste zwischen dem Cafe 70 und der Ortslage Finkenbrück verkehrsbedingt abbremsen. Ein, hinter ihm fahrender, 22-järiger Fahrer eines Pkw Hyundai verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Der 54-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes Sprinter bemerkte die sich veränderte Verkehrssituation zu spät und kollidierte mit dem Pkw Hyundai, welcher dann auf den Tesla geschoben wurde. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme, wurde die Bundesstraße für ca. 2,5 Stunden vollgesperrt. Es wurden keine Personen verletzt und der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

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