Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Unfall mit LKW und PKW
Hohen Wangelin (ots)
Heute gegen 11.00 Uhr ist es in der Liepener Straße in Hohen Wangelin zu einem Unfall zwischen einem LKW-Fahrer und einem PKW-Fahrer gekommen. Nach derzeitiger Kenntnis soll der 35-jährige Fahrer des LKW die Vorfahrt des 61-jährigen PKW-Fahrer missachtet haben und es kam zum Zusammenstoß.
Sowohl der LKW-Fahrer und der PKW-Fahrer als auch die 86-jährige Beifahrerin im PKW wurden nach aktuellem Stand leichtverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
Alle Beteiligten sind Deutsche.
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