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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Jatznick (LK VG) (ots)

Am 25.06.2026 ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der B 104 hinter der Ortslage Jatznick in Richtung Ferdinandshof kurz vor dem Bahnübergang ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein 52-jähriger Kradfahrer am Ende einer Fahrzeugkolonne zum Überholen an und wechselte hierzu auf die Gegenfahrbahn. Aufgrund des aufgestauten Verkehrs gelang es ihm anschließend nicht mehr, sich rechtzeitig wieder einzuordnen. In der Folge kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 52-jährige Kradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen eine Oberschenkelfraktur. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht. Die beiden Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. Ein drittes Fahrzeug wurde durch Fahrzeugteile beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Sowohl am Krad als auch am beteiligten Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 22.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 104 für etwa zweieinhalb Stunden halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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