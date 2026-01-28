Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 56-jähriger Mann aus Torgelow vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Torgelow (ots)

Die Polizei sucht nach einem 56-jährigen Mann aus Torgelow, welcher unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/?id=217465&processor=processor.sa.pressemitteilung

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 56-Jährigen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes machen? Wer hat den 56-Jährigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Ueckermünde unter 039771 82 224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

