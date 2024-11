Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erhebliche Kollision zwischen PKW und zwei Wildschweinen

Waren (Müritz) (ots)

Am Abend des 25.11.2024 gegen 22:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 108 nördlich von Waren (Müritz) zwischen den Orten Marxhagen und Baumgarten auf Höhe der Kalkberger Tannen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW Mercedes-Benz und zwei Wildschweinen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 48-jährige deutsche Fahrzeugführer die B 108 aus Fahrtrichtung Marxhagen kommend in Fahrtrichtung Baumgarten, als plötzlich zwei Wildschweine vor ihm die Fahrbahn überquerten. In der Folge stieß der PKW mit den beiden Wildschweinen zusammen. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte leichte Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule und des Oberkörpers zu, sodass er durch Rettungskräfte zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus nach Waren gebracht werden musste. Am nicht mehr fahrbereiten PKW entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die beiden Wildschweine verendeten noch an der Unfallstelle. Am Einsatzort unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren Moltzow und Waren mit mehreren Kameraden bei der Verkehrsunfallaufnahme.

